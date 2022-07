L’appello di Letta al M5s | «Mercoledì rilanciamo insieme l’esecutivo per le riforme» – Il video

Leggi su open.online

(Di sabato 16 luglio 2022) È un Enricoanimato quello che parla, in questi momenti, dal palco del congresso del Psi, a Roma. «Faccio un appello a tutte le forze politiche e al Movimento 5 stelle perché sia della partita, con la voglia di rilanciare rispetto ai nuovi grandi contenuti intervenuti. Il rapporto con i sindacati si è finalmente aperto e scongelato», ha detto il leader del Pd in riferimento al fatidico momento in cui Mario Draghi si presenterà alle Camere e il comportamento dei singoli partiti potrebbe rivelarsi decisivo per convincerlo a non ripresentare le dimissioni. Poi, seppur affermando di essere pronto a combattere «con tutta la nostra determinazione» le eventuali elezioni del 25 settembre, ne allontana il più possibile l’ombra: «Nel Paese non c’è nessuna voglia e nessuna spinta per una crisi che porterebbe a un avvitamento e alle elezioni il 25 ...