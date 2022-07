La Cremonese cerca esperienza e qualità | i nomi sul taccuino dei grigiorossi

(Di sabato 16 luglio 2022) Dopo l’arrivo di diversi giovani di prospettiva, adesso laper giocarsi le proprie carte in ottica salvezza. Per questo motivo sono numerosi i contatti che la dirigenza sta portando avanti per capire chi può fare la differenza. La: chi potrebbe arrivare? Il primo nome che circola con insistenza è quello di Marko Rog, 27enne centrocampista attualmente in forza al Cagliari. Un giocatore di indubbio talento che presenta il vantaggio di conoscere molto bene la massima serie avendo collezionato più di 100 presenze. Analogo discorso per Jasmin Kurtic, centrocampista classe 89?, reduce dalla stagione in Grecia con il Paok(in prestito al Parma), ma tanta ...

... la decide Vazquez PARMA CALENDARIO SERIE B 2022 E PRIMA GIORNATA Il Parmariscatto nel ...portato in Serie A il Verona e si è ripetuto poche settimane fa facendo un capolavoro con la, ...Ladi alzare il volume del suo calciomercato, fatto finora di molte trattative ma senza troppi affari andati in porto. Ora i grigiorossi si sono scatenati su tre fronti, uno per reparto: ... Cremonese, calciomercato sprint: vicini Agoumé, Cambiaghi e Calafiori È stato effettuato oggi a Reggio Calabria il sorteggio del calendario di Serie B: per la Ternana esordio in casa dell'Ascoli ...Calciomercato Cremonese: tre fronti aperti per la neopromossa, che vuole Agoumé dell'Inter per il centrocampo, Calafiori della Roma per la difesa e Cambiaghi dell'Atalanta per l'attacco ...