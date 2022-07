Il golpe fallito e la notte più lunga della Turchia (Di sabato 16 luglio 2022) AGI - Sei anni fa il fallito golpe che ha cambiato la storia della Turchia. Il presidente Recep Tayyip Erdogan è impegnato con un intenso programma per commemorare sia ad Istanbul che ad Ankara, le due città simbolo, i 251 morti di quella notte. Ankara prentende la consegna dei golpisti Il governo turco ritiene colpevole del tentato golpe l'organizzazione Feto, il cui leader Fetullah Gulen si trova in esilio volontario dal 1999 negli Stati Uniti. In occasione dell'anniversario il governo di Ankara tramite il ministro della Giustizia Bekir Bozdag è tornato ad accusare "gli alleati occidentali" di non aver estradato "neanche uno" dei golpisti di cui è stata chiesta la consegna. Un totale 1.133 dossier sono stati inviati in 110 Paesi, ma mentre i Paesi africani e ... Leggi su agi (Di sabato 16 luglio 2022) AGI - Sei anni fa ilche ha cambiato la storia. Il presidente Recep Tayyip Erdogan è impegnato con un intenso programma per commemorare sia ad Istanbul che ad Ankara, le due città simbolo, i 251 morti di quella. Ankara prentende la consegna dei golpisti Il governo turco ritiene colpevole del tentatol'organizzazione Feto, il cui leader Fetullah Gulen si trova in esilio volontario dal 1999 negli Stati Uniti. In occasione dell'anniversario il governo di Ankara tramite il ministroGiustizia Bekir Bozdag è tornato ad accusare "gli alleati occidentali" di non aver estradato "neanche uno" dei golpisti di cui è stata chiesta la consegna. Un totale 1.133 dossier sono stati inviati in 110 Paesi, ma mentre i Paesi africani e ...

GiannettiMarco : RT @Agenzia_Italia: In Turchia si celebra il sesto anniversario del tentativo di spodestare il presidente Recep Tayyip Erdogan https://t.co… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: In Turchia si celebra il sesto anniversario del tentativo di spodestare il presidente Recep Tayyip Erdogan https://t.co… - Agenzia_Italia : In Turchia si celebra il sesto anniversario del tentativo di spodestare il presidente Recep Tayyip Erdogan - telodogratis : Il golpe fallito e la notte più lunga della Turchia - Candid_S_Voce : Il golpe fallito e la notte più lunga della Turchia - -