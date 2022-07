Highlights e gol Roma-Portimonense 2-0 | amichevole precampionato 2022 VIDEO

Pubblicità

infoitsport : Highlights e gol Udinese-Union Berlin 3-3, amichevole precampionato 2022 (VIDEO) - Giornaleditalia : #Roma Roma Portimonense 2-0, Zaniolo segna ancora in amichevole: VIDEO gol e highlights - infoitsport : VIDEO HIGHLIGHTS e GOL Colonia-Milan 1-2, amichevole precampionato 2022 - infoitsport : Highlights e gol Irlanda del Nord-Inghilterra 0-5, Europei femminili 2022 (VIDEO) - infoitsport : VIDEO HIGHLIGHTS e GOL Austria-Norvegia 1-0, Europei femminili 2022 -

SPORTFACE.IT

... 0 (record eguagliato) Compagne a Women's EURO: Inghilterra Maggior numero dinel primo tempo: 6 Maggior numero ditotali in un solo girone: 22 (record eguagliato): Irlanda del ...Il video con glie idi Colonia - Milan 1 - 2, sfida valida come amichevole del precampionato 2022. Prima, vera, amichevole per i rossoneri, che affrontano una squadra più avanti nella preparazione ... VIDEO HIGHLIGHTS e GOL Colonia-Milan 1-2, amichevole precampionato 2022 Di seguito le immagini salienti Un buon test per mettere minuti sulle gambe in vista della Coppa Italia in programma tra tre settimane e del campionato che inizierà fra meno di un mese. Highlights e g ...Colonia - Milan highlights: i rossoneri si impongono con il risultato di 1-2 nel primo amichevole del pre-season 2022/23 ...