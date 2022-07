**Governo: petizione Iv per Draghi bis supera 50mila firme** (Di sabato 16 luglio 2022) Roma, 16 lug. (Adnkronos) - La petizione rilanciata da Italia viva per il “Draghi bis” ha superato le cinquantamila firme. Questa sera dalle 21 alle 24 microfoni aperti su Radio Leopolda per la maratona a favore di Draghi con Matteo Renzi e Roberto Giachetti . Leggi su iltempo (Di sabato 16 luglio 2022) Roma, 16 lug. (Adnkronos) - Larilanciata da Italia viva per il “bis” hato le cinquantamila firme. Questa sera dalle 21 alle 24 microfoni aperti su Radio Leopolda per la maratona a favore dicon Matteo Renzi e Roberto Giachetti .

Pubblicità

Ettore_Rosato : Quello che sta succedendo in queste ore al governo e al Paese ha dell'incredibile. Vi invito a firmare la petizione… - Cordeli11870198 : RT @Nonha_stata: Italia Viva propone una nuova forma di governo 'La dittatura tramite petizione' - eErgaOmnes : RT @Nonha_stata: Italia Viva propone una nuova forma di governo 'La dittatura tramite petizione' - BCarazzolo : RT @Nonha_stata: Italia Viva propone una nuova forma di governo 'La dittatura tramite petizione' - CrBarbarini : Un petizione per far rimanere #Draghi al governo un referendum per abolire il #redditodicittadinanza peccato per… -