Dimissioni Draghi e scudo BCE | le incognite sullo spread

(Di sabato 16 luglio 2022) In assenza della volontà di portare avanti l’attuale coalizione di governo fino alla scadenza originariamente prevista del maggio 2023, gli analisti sono concordi nell’aspettarsi un aumento dei rendimenti dei BTP italiani e un ampliamento degli, come successo in passato. Tuttavia, la reazione dei mercati è stata più cauta delle attese: la scarsa liquidità e l’imminente presentazione del nuovoanti-della Banca centrale europea hanno contribuito a frenare le vendite. Questo momento è infatti particolare:riferirà alle camere nella giornata di mercoledì, mentre la BCE dovrebbe annunciare nel meeting di giovedì lo strumento anti-frammentazione a beneficio dei paesi più indebitati. “È importante notare che lo strumento anti-frammentazione della BCE non è stato esplicitamente creato per compensare ...

Pubblicità

direzioneprc : Salutiamo con sollievo le dimissioni di #Draghi, un presidente che non ci mancherà. Ci preoccupa solo che ci ripens… - meb : Il Movimento Cinque Stelle è stato ed è ancora oggi la causa dei principali problemi della politica italiana. Aver… - il_cappellini : L'Adnkronos segnala che le dimissioni di Draghi sono la principale notizia del sito dell'agenzia di stampa russa Tass - NNs58172839 : Condivido pienamente!, DIMISSIONI DI MARIO DRAGHI E Mattarella! - Giusepp66890796 : RT @claudiomasi5: @erretti42 è EVIDENTE x tutti ke dimissioni IRREVOCABILI Draghi ha COME OBIETTIVO TOGLIERSI DA ENORMI PROBLEMI SOCIALI ED… -

...che lo stesso premier ha voluto come condizione di un suo passo indietro sulle: il punto ... Matteo Renzi di Iv si dice "al lavoro notte e giorno per costruire ilBis", mentre il Pd ...E secambierà idea Per capire le cause delledibisogna quindi partire dal MoVimento di Giuseppe Conte . I Cinque Stelle escono malconci prima dagli scarsi risultati alle ...Senza la pretesa di leggere nel futuro, e in attesa delle comunicazioni del presidente Draghi alle Camere mercoledì prossimo, osservo che la crisi aperta giovedì con l’uscita dall’aula di palazzo Mada ...Roma, 16 lug. “Sono passati alcuni giorni dall'innesco della crisi e il partito di Conte ancora non ha delineato una linea chiara, segno di una spaccatura e di ...