Cucchi ai Mollicone, non mollate ma il prezzo sarà alto (Di sabato 16 luglio 2022) "A coloro che stanno cercando la verità sull'assassinio di Serena dico con tutto il cuore: non mollate mai e non smettete mai di credere nella Giustizia anche se il prezzo che state pagando sarà ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 16 luglio 2022) "A coloro che stanno cercando la verità sull'assassinio di Serena dico con tutto il cuore: nonmai e non smettete mai di credere nella Giustizia anche se ilche state pagando...

Pubblicità

CenturrinoLuigi : RT @Salvado68995487: Giorgiana Masi,Giuseppe Pinelli,Stefano Cucchi,Federico Aldovrandi,Gabriele Sandri...ed ora Serena Mollicone. È propri… - romeo301981 : RT @Agenzia_Ansa: Il delitto Arce. Ilaria Cucchi alla famiglia di Serena Mollicone: 'Non mollate ma il prezzo sarà alto'. La sorella di Ste… - giaduxxx : RT @gaiasanatomy: Stefano Cucchi era caduto dalle scale, Serena Mollicone si è suicidata in caserma, Denise Pipitone si è rapita da sola a… - liviofiorillo : RT @rep_roma: Ilaria Cucchi alla famiglia di Serena Mollicone: 'Non mollate ma il prezzo sarà alto' - redkni : RT @gaiasanatomy: Stefano Cucchi era caduto dalle scale, Serena Mollicone si è suicidata in caserma, Denise Pipitone si è rapita da sola a… -