Bisio al Bct tra Zelig e il debutto in regia | “Un’esperienza che mi rende felice”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 16 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Claudioè pronto a ricevere il premio alla carriera nell’ambito della quinta serata del Bct Festival di Benevento. Il comico, attore e presentatore ha parlato alla stampa a poche ore dall’evento che lo vedrà protagonista alle 21.30 mostrando grande soddisfazione per la sua prima esperienza da regista e per ilsegnato dal suo “L’ultima volta che siamo stati bambini”: “E’ stata una sfida, il film è tratto da un bellissimo libro di Fabio Bartolomei. Non posso dire molto ma è una bella storia. Sono stato convinto da alcuni amici a fare questa esperienza e ne sono. Per come sono fatto caratterialmente cerco di evitare la ripetitività”. In tv c’è solo un grande amore,: “E’ la mia esperienza televisiva per eccellenza, è nel mio cuore. Lo scorso anno è stata ...