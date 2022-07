Ultime Notizie – Governo, Mattarella pronto con la ‘cassetta degli attrezzi’ per la quinta crisi (Di venerdì 15 luglio 2022) Sono quattro le crisi di Governo gestite dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante il suo precedente settennato: la prima accompagnando senza traumi la diciassettesima legislatura alla sua naturale conclusione; le altre tre, tra le quali quella più lunga delle storia repubblicana (70 giorni), gestendo, dopo le elezioni del marzo 2018, un quadro politico privo di uno schieramento in grado di esprimere una maggioranza parlamentare, con una situazione resa poi più complicata dal manifestarsi della pandemia e poi dallo scoppio del conflitto in Ucraina, con tutte le conseguenze negative sul piano socio economico. Ora, dopo la rielezione al Quirinale, un nuovo passaggio delicato da affrontare dopo le dimissioni del presidente del Consiglio Mario Draghi, respinte insieme all’invito rivolto al premier a “presentarsi al ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 15 luglio 2022) Sono quattro ledigestite dal Presidente della Repubblica, Sergio, durante il suo precedente settennato: la prima accompagnando senza traumi la diciassettesima legislatura alla sua naturale conclusione; le altre tre, tra le quali quella più lunga delle storia repubblicana (70 giorni), gestendo, dopo le elezioni del marzo 2018, un quadro politico privo di uno schieramento in grado di esprimere una maggioranza parlamentare, con una situazione resa poi più complicata dal manifestarsi della pandemia e poi dallo scoppio del conflitto in Ucraina, con tutte le conseguenze negative sul piano socio economico. Ora, dopo la rielezione al Quirinale, un nuovo passaggio delicato da affrontare dopo le dimissioni del presidente del Consiglio Mario Draghi, respinte insieme all’invito rivolto al premier a “presentarsi al ...

Pubblicità

SkyTG24 : 'Vi ringrazio per il vostro lavoro, i tanti risultati conseguiti. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore 96.384 casi e 134 morti. Il tasso di positività è al 24,6%. Aumentano ancora i ric… - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. Ambasciata #Usa agli americani, lasciate subito l’Ucraina. ?? #Kiev: almeno 23 persone m… - CorriereCitta : Ladispoli, pescatore subacqueo disperso in mare: ritrovata solo la sua imbarcazione - zazoomblog : Ultime Notizie – Crisi governo Pd: “Faremo il possibile per tenere Draghi dentro” - #Ultime #Notizie #Crisi… -