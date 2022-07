Ultime Notizie – Gas, Arera: “Nel 2021 prezzi spot all’ingrosso agli hub più che triplicati” (Di venerdì 15 luglio 2022) Il 2021 ha conosciuto uno straordinario rialzo dei prezzi europei e asiatici. In Europa, i record storici delle quotazioni spot e a breve termine sono stati ripetutamente infranti negli ultimi mesi del 2021. In seguito, verranno ulteriormente superati, dopo il 24 febbraio 2022, dopo l’invasione russa dell’Ucraina. In particolare, nel 2021, in Europa i prezzi spot all’ingrosso agli hub del gas sono in media annua più che quadruplicati rispetto al 2020. E’ quanto emerge dalla relazione annuale di Arera. All’hub italiano Psv le quotazioni sono passate dai 19,8 euro/MWh di gennaio ai 109,5 di dicembre (44,6 euro/MWh in media annua). Andamento analogo si riscontra negli altri principali punti di scambio europei. Il Ttf, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 15 luglio 2022) Ilha conosciuto uno straordinario rialzo deieuropei e asiatici. In Europa, i record storici delle quotazionie a breve termine sono stati ripetutamente infranti negli ultimi mesi del. In seguito, verranno ulteriormente superati, dopo il 24 febbraio 2022, dopo l’invasione russa dell’Ucraina. In particolare, nel, in Europa ihub del gas sono in media annua più che quadruplicati rispetto al 2020. E’ quanto emerge dalla relazione annuale di. All’hub italiano Psv le quotazioni sono passate dai 19,8 euro/MWh di gennaio ai 109,5 di dicembre (44,6 euro/MWh in media annua). Andamento analogo si riscontra negli altri principali punti di scambio europei. Il Ttf, ...

