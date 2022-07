Sophie Turner | la Sansa Stark di GOT ha dato alla luce il secondo figlio

(Di venerdì 15 luglio 2022)e Joe Jonas sono diventati genitori per la seconda volta. L’annuncio è arrivato nella giornata del 14 luglio tramite People, a cui i portavoce della coppia hannola conferma: “Joe esono felici di annunciare l’arrivo della loro bambina“, hanno riferito. Nel luglio 2020, l’attrice e il cantante avevano accolto nella loro famiglia la piccola Willa, la loro prima figlia. La notizia della seconda gravidanza della star di Game of Thrones è arrivata nel mese di maggio 2022, nel corso di un’intervista a Elle UK. In quell’occasione,aveva rivelato di sentirsi perfettamente a suo agio nel ruolo di madre, e di sentire che questo periodo della sua vita fosse quello giusto perrgare la propria famiglia: “È il senso della vita, per me: ...

Pubblicità

3cinematographe : Sophie Turner e Joe Jonas hanno avuto un secondo figlio. La Sansa Stark de Il Trono di Spade è ora mamma di due bam… - ParliamoDiNews : Joe Jonas e Sophie Turner, è nata la seconda figlia #JoeJonas #SophieTurner #15luglio - cuetherain_ : Appena letto che Sophie Turner ha partorito, ritiro tutto (beh insomma proprio tutto no) - credenziali : é nata la seconda bimba di joe jonas e sophie turner - ParliamoDiNews : Joe Jonas e Sophie Turner genitori bis, è nata la loro seconda figlia #jonas #sophie #turner #genitori #nata… -

e Joe Jonas hanno avuto un secondo figlio! La Sansa Stark de Il Trono di Spade è ora mamma di due ...Ora in famiglia sono in quattro. Congratulazioni ae Joe Jonas , che sono diventati genitori per la seconda volta! L'attrice lanciata da Game of Thrones e il cantante dei Jonas Brothers e dei DNCE hanno dato il benvenuto alla loro ...Ora in famiglia sono in quattro. Congratulazioni a Sophie Turner e Joe Jonas, che sono diventati genitori per la seconda volta! L’attrice lanciata da Game of Thrones e il cantante dei Jonas Brothers e ...Sophie Turner e Joe Jonas hanno avuto un secondo figlio! La Sansa Stark de Il Trono di Spade è ora mamma di due bambine ...