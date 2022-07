Siccità: Coldiretti Lombardia, frutta e verdura 'ustionate' (Di venerdì 15 luglio 2022) Milano, 15 lug. (Adnkronos) - Il caldo sta ustionando frutta e verdura nei campi assediati dalla Siccità. È quanto emerge da un monitoraggio della Coldiretti Lombardia mentre tutta la regione si appresta a vivere giorni torridi con le temperature minime e massime previste costantemente al di sopra delle medie di almeno 3-5 gradi e con punte vicine ai 40 gradi. In particolare,precisa la Coldiretti Lombardia, tra Brianza, Bergamasca e Bresciano "si segnalano casi di peperoni, zucche e meloni scottati dal caldo con gli agricoltori che cercano di correre ai ripari ombreggiando i prodotti, anche attraverso erba e foglie come barriere naturali. Le scottature da caldo danneggiano in maniera irreversibile frutta e verdura, fino a renderle ... Leggi su iltempo (Di venerdì 15 luglio 2022) Milano, 15 lug. (Adnkronos) - Il caldo sta ustionandonei campi assediati dalla. È quanto emerge da un monitoraggio dellamentre tutta la regione si appresta a vivere giorni torridi con le temperature minime e massime previste costantemente al di sopra delle medie di almeno 3-5 gradi e con punte vicine ai 40 gradi. In particolare,precisa la, tra Brianza, Bergamasca e Bresciano "si segnalano casi di peperoni, zucche e meloni scottati dal caldo con gli agricoltori che cercano di correre ai ripari ombreggiando i prodotti, anche attraverso erba e foglie come barriere naturali. Le scottature da caldo danneggiano in maniera irreversibile, fino a renderle ...

