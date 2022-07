Sandro Abate, Ugherani rinnova: “Voglio ripagare la fiducia della società” (Di venerdì 15 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Nuovo rinnovo in casa Sandro Abate. La società ha annunciato l’intesa per la prossima stagione con il laterale, Gabriele Ugherani. Ecco la nota del club verdeazzurro: “L’Asd Sandro Abate Five Soccer comunica di aver acquisito per la stagione 2022/2023 il diritto alle prestazioni sportive di Gabriele Ugherani, laterale, classe 1994. Per Gabriele Ugherani è una riconferma, nella scorsa stagione, con la nostra maglia ha collezionato 31 presenze in gare ufficiali, realizzando 7 reti. Nelle stagioni 2019/2020 e 2020/2021 ha vestito la maglia della Came Dosson disputando 55 gare ufficiali, realizzando 16 reti. Ugherani prima di approdare alla Came Dosson ha giocato a Ostia contribuendo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 15 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Nuovo rinnovo in casa. Laha annunciato l’intesa per la prossima stagione con il laterale, Gabriele. Ecco la nota del club verdeazzurro: “L’AsdFive Soccer comunica di aver acquisito per la stagione 2022/2023 il diritto alle prestazioni sportive di Gabriele, laterale, classe 1994. Per Gabrieleè una riconferma, nella scorsa stagione, con la nostra maglia ha collezionato 31 presenze in gare ufficiali, realizzando 7 reti. Nelle stagioni 2019/2020 e 2020/2021 ha vestito la magliaCame Dosson disputando 55 gare ufficiali, realizzando 16 reti.prima di approdare alla Came Dosson ha giocato a Ostia contribuendo ...

