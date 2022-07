Pietro Perdini | chi è il compagno di Marisa Laurito | “Il segreto è la libertà”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 15 luglio 2022) Un grande amore quello che unisce l’attrice l’ex imprenditore bresciano che si è occupato della vendita di utensili per la cucina in tutto il mondo. Una professione che l’ha portato a diventare uno dei numeri uno al mondo del settore, anche se oggi è in pensione. Proprio, intervistata dal settimanale Oggi, parlando della relazione con l’ex imprenditore ha rivelato perchè non hanno ancora deciso di compiere il grande passo del matrimonio: “il fatto è che io da sempre non credo nel matrimonio…Ormai sto da quasi vent’anni con un ex imprenditore bresciano, Giampiero. Io vivo a Roma, lui a Brescia, e in futuro forse staremo insieme. È una persona speciale, solida, piacevole, ma soprattutto seria”. Non solo,durante una delle sue ospitate televisive ha raccontato anche ...