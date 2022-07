Omicidio Mollicone: Annamaria Mottola, 'se potessi prenderei io assassino' (Di venerdì 15 luglio 2022) Cassino, 15 lug.(Adnkronos) - (Dall'inviata Giorgia Sodaro) - "Feriti dalle calunnie". Annamaria Mottola parla per la prima volta da quando è iniziata la sua vicenda giudiziaria, nel corso della conferenza stampa convocata dopo la sentenza della Corte d'Assise di Cassino che la ha assolta insieme al figlio Marco e al marito Franco dall'accusa di Omicidio, nel processo per l'Omicidio di Serena Mollicone. Poi rispondendo a margine ha aggiunto: "Mi dispiace per Serena, se potessi prenderei io stessa l'assassino", ha aggiunto. Leggi su iltempo (Di venerdì 15 luglio 2022) Cassino, 15 lug.(Adnkronos) - (Dall'inviata Giorgia Sodaro) - "Feriti dalle calunnie".parla per la prima volta da quando è iniziata la sua vicenda giudiziaria, nel corso della conferenza stampa convocata dopo la sentenza della Corte d'Assise di Cassino che la ha assolta insieme al figlio Marco e al marito Franco dall'accusa di, nel processo per l'di Serena. Poi rispondendo a margine ha aggiunto: "Mi dispiace per Serena, seio stessa l'", ha aggiunto.

