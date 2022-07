NXT UK 14 07 2022 Qualcosa di nuovo

(Di venerdì 15 luglio 2022) Buon pomeriggio amici e benvenuti al nostro consueto appuntamento con il roster britannico targato NXT. Finalmente, dopo tanto, in questo episodio avremo la difesa dell’Heritage Cup, detenuta ancora da Noam Dar, entrambi scomparsi da un po’ di tempo dai radar. Dunque, non ci resta altro che partire! Risultati NXT UK Oliver Carter ha sconfitto Teoman (7:24) (2,5 / 5); Post match: la Die Familie attacca l’ex campione di coppia; Perfomance Center: Sam Gradwell è così tranquillo e parla di che brutta persona sia per lui Trent Seven, fino a che questi non appare “magicamente” e lo colpisce; Performance Center: questa volta la protagonista è Fallon Helley, anche questa volta, però, non finisce bene: arriva Isla Dawn che si fa rispettare a modo suo; Settimana prossima: Josh Morrell vs Dave Mastiff; Promo: Wolfgang si auto propone come prossimo sfidante di Ilja e, perché ...

Pubblicità

WWEItalia : .@roxanne_wwe affronta @WWE_MandyRose per l'NXT Women's Title, ma succede l'inaspettato, il match tra @VinciWWE e… - ConorOBrien24 : RT @WWEItalia: L'indimenticabile scontro fra @NoamDar e @m_coffey90 per la NXT UK Heritage Cup, il match fra @AmaleFrenchHope e @StevieTurn… - m_coffey90 : RT @WWEItalia: L'indimenticabile scontro fra @NoamDar e @m_coffey90 per la NXT UK Heritage Cup, il match fra @AmaleFrenchHope e @StevieTurn… - WWEItalia : L'indimenticabile scontro fra @NoamDar e @m_coffey90 per la NXT UK Heritage Cup, il match fra @AmaleFrenchHope e… - theshieldofspo1 : NXT UK 14-07-2022 – Risultati della puntata -

...RE:FOUND 03 SETTEMBRE GALZIGNANO TERME (PD) - MUSICA TRA LE NUVOLE - ANFITEATRO DEL VENDA 10 SETTEMBREBERGAMO -STATION 11 SETTEMBREALGHERO (SS) " ALGHERO MUSIC SPOTLIGHT 12 SETTEMBRE ...L'evento si terrà sul padiglione estivo Dandalò, " vincitore del progettoorganizzato dal MAXXI ... Incontri estivi dedicati ai libri al MAXXI L'Aquila il 14 e 15 luglio ultima modifica:- 07 - ...Viance, a leading innovator in the wood preservation industry, announces Baldwin Pole & Piling Company has begun production of UltraPole ® NXT with DCOI in their Wiggins, Mississippi plant. The ...Ava Raine made her WWE live event debut last weekend at an NXT show and appears to be off to a great start. The 20-year-old star – whose father is wrestling legend turned Hollywood icon Dwayne ...