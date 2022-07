Nettuno, contro la siccità arrivano rubinetti e aperture a pulsante sulle fontanelle (Di venerdì 15 luglio 2022) Nettuno – L’Ufficio Manutenzione del Comune di Nettuno ha dato seguito all’ordinanza commissariale n.1 del 30/06/2022 con cui si dava disposizione di intervenire su tutte le fontanelle pubbliche per razionalizzare il consumo di acqua potabile vista la grave crisi idrica che sta interessando il nostro Paese. aperture a pulsante e rubinetti a leva sono stati installati nelle seguenti fontanelle pubbliche: 1- Via dei Tinozzi2- Giardini fronte scuola Italo Calvino3- Via Monviso4- Via Romana antica5- Parco Palatucci6- Piazza IX settembre (due fontanelle)7- Vi Palmiro Togliatti8- Via Santa Barbara9- Piazza Garibaldi10- Via Don Minzoni11- Discesa Belvedere12- Via della Resistenza Nettunese13- Via Romana14- Piazza San Giovanni15- Via Santa Maria Gli interventi ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 15 luglio 2022)– L’Ufficio Manutenzione del Comune diha dato seguito all’ordinanza commissariale n.1 del 30/06/2022 con cui si dava disposizione di intervenire su tutte lepubbliche per razionalizzare il consumo di acqua potabile vista la grave crisi idrica che sta interessando il nostro Paese.a leva sono stati installati nelle seguentipubbliche: 1- Via dei Tinozzi2- Giardini fronte scuola Italo Calvino3- Via Monviso4- Via Romana antica5- Parco Palatucci6- Piazza IX settembre (due)7- Vi Palmiro Togliatti8- Via Santa Barbara9- Piazza Garibaldi10- Via Don Minzoni11- Discesa Belvedere12- Via della Resistenza Nettunese13- Via Romana14- Piazza San Giovanni15- Via Santa Maria Gli interventi ...

