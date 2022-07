Napoli, il consiglio di Laudisa: Serve un nome importante - Top News (Di venerdì 15 luglio 2022) A consigliare il Napoli ci prova il giornalista della Gazzetta dello Sport, Carlo Laudisa dalle frequenze di Radio Marte. Leggi su sportevai (Di venerdì 15 luglio 2022) A consigliare ilci prova il giornalista della Gazzetta dello Sport, Carlodalle frequenze di Radio Marte.

Pubblicità

naplusultra : @LinoXgo Sapevo fosse un cuore d'oro. Ora, per piacere - anche se non conto niente - ascolti il mio consiglio: facc… - IlMonolocale : @IgnazioGrazioso @1926_cri Perché non dici chi fa parte del consiglio di amministrazione del Napoli e quanto percep… - franonesiste : RT @Sir_YigitBey: @sscnapoli Ciao Piccola Famiglia Napoli, il mio consiglio è che Min-Jae è un pessimo giocatore di football, non dovresti… - lacompetenza : @orlygalli Facciamo così: Mario Draghi presidente del Napoli MA De Laurentis diventa presidente del consiglio, accetti? - Rioda7__ : RT @Sir_YigitBey: @sscnapoli Ciao Piccola Famiglia Napoli, il mio consiglio è che Min-Jae è un pessimo giocatore di football, non dovresti… -