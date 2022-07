Pubblicità

sportli26181512 : Leicester, un'ex Ajax nel mirino: Come riportato da Media Foot, il Leicester sarebbe alla ricerca di un attaccante.… - Torrenapoli1 : PILLOLE di MERCATO ESTERO - Offerta da 35M dell'#Arsenal al Leicester per #Tielemans - Accordo del #Lione con l'… - Profilo3Marco : RT @Gaucho_RN: Se non possiamo battere la concorrenza di Leeds, Leicester e Ajax meglio non iscriversi a nessuna competizione e dichiarare… - cola_saber17 : RT @Gaucho_RN: Se non possiamo battere la concorrenza di Leeds, Leicester e Ajax meglio non iscriversi a nessuna competizione e dichiarare… - jeanpauldl1998 : RT @Gaucho_RN: Se non possiamo battere la concorrenza di Leeds, Leicester e Ajax meglio non iscriversi a nessuna competizione e dichiarare… -

Sky Sport

...Il talento belga del Bruges sta continuando a temporeggiare alle off erte del Leeds e del... Thomas De Mul, ex compagno di squadra di Zlatan Ibrahimovic ai tempi dell', è il rappresentante ...... ventinovenne marocchino exed oggi di proprietà del Chelsea , con cui ha un contratto valido ... Calciomercato Milan news/ De Ketelaere, sfida al: Gabbia bloccato Calciomercato Milan news,... Calciomercato, gli acquisti record del Chelsea: Sterling in top 10, Koulibaly più indietro Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Arsenal, Chelsea and Tottenham are all on pre-season tours but the transfer business continues to come. After announcing Raheem Sterling and with a deal for Kalidou Koulibaly effectively complete, ...