Il difensore dell’Arsenal Trusty pronto per il cambio di Birmingham

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 15 luglio 2022) 2022-07-14 21:56:25 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Di Conor Laird Pubblicato: 14 luglio 2022 20:56Ultimo aggiornamento: 14 luglio 2022 23:48 L’Arsenal èa far crescere un membro dell’esercito in prestito del club per un nuovo periodo lontano dal club nella prossima stagione, secondo i rapporti. Il giocatore in questione? Auston. Ilha sigillato una sorpresa di Emirates lo scorso gennaio. Subito dopo la conferma del suo trasferimento nel nord di Londra, tuttavia, è stato annunciato che l’ex nazionale giovanile degli Stati Uniti era stato rimandato ai Colorado Rapids, in prestito per il resto della campagna. Cincinnati, Ohio, Stati Uniti. 30 Mar, 2019. Philadelphia’s Auston ...