Guenda Goria colta da un malore improvviso: è in ospedale (Di venerdì 15 luglio 2022) Grande spavento per la figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta: Guenda Goria colpita da un malore ed è in ospedale Paura per la bella Guenda. La ex concorrente del GF Vip e figlia della coppia di celebri giornalisti Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta è stata colpita da una gravidanza extrauterina ed è stata immediatamente trasportata in ospedale dove si è resa necessaria un’operazione d’urgenza. A dare la drammatica notizia è stata la stessa ex concorrente del Grande Fratello Vip, che nelle scorse ore ha tenuto aggiornati i suoi fan riguardo alle condizioni di salute, dando voce al profilo Instagram. Grande apprensione, come ovvio che sia, in famiglia e tra i fan, con il fidanzato Mirko Gancitano primo interessato. Così la Goria ha ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 15 luglio 2022) Grande spavento per la figlia di Amedeoe Maria Teresa Ruta:colpita da uned è inPaura per la bella. La ex concorrente del GF Vip e figlia della coppia di celebri giornalisti Amedeoe Maria Teresa Ruta è stata colpita da una gravidanza extrauterina ed è stata immediatamente trasportata indove si è resa necessaria un’operazione d’urgenza. A dare la drammatica notizia è stata la stessa ex concorrente del Grande Fratello Vip, che nelle scorse ore ha tenuto aggiornati i suoi fan riguardo alle condizioni di salute, dando voce al profilo Instagram. Grande apprensione, come ovvio che sia, in famiglia e tra i fan, con il fidanzato Mirko Gancitano primo interessato. Così laha ...

Pubblicità

fanpage : Guenda Goria ricoverata per una gravidanza extrauterina: 'Mi hanno operata d'urgenza' - qn_giorno : Guenda Goria in ospedale: 'Mi devono operare d'urgenza' - Spettacoli - - disagio_tv : Guenda Goria ricoverata d’urgenza: il suo racconto - Raffytrevizzaro : RT @asfaltofresco: sono molto triste x le storie di guenda goria facciamo un thread di candeline ???????????????? - AngoloDV : Guenda Goria ricoverata in ospedale: le sue condizioni #guendagoria #angolodellenotizie #mariateresaruta… -