Elon Musk | il padre 76enne ha fatto una figlia con la sua figliastra

(Di venerdì 15 luglio 2022)è uno degli uomini più ricchi del mondo e suoErrolè finito al centro del gossip proprio in queste ore dopo aver confessato di aver avuto unacon la propriastra. Quando Errole la modella Heide si sono sposati la donna aveva già una bambina dal suo precedente matrimonio, tale Jana, che ora ha dato unaproprio a Errol. Il matrimonio fra Errol e Heide è durato 18 anni e quando i due si sono fidanzati Jana aveva solo 4 anni. Errol ha quindi visto crescere Jana e ora che la sua relazione con Heide è finita ne ha iniziata una con lei dando alla luce la piccola Emily. Se vi siete persi non è un problema, mi sono perso anche io. “Quando ho sposato Heide era più giovane di me di 20 anni, era il 1991, era una ...

felipeneto : É oficial, Elon Musk desistiu da compra do Twitter. CHORA BOIADA!!! Hahahhahahahahahhahahahahahahhaahahahh - Agenzia_Ansa : Elon Musk ha rinunciato all'acquisto di Twitter. Lo riferisce la Sec, la società che controlla la Borsa Usa #ANSA - borghi_claudio : Se il market abuse fosse una percossa questa sarebbe una strage. Elon Musk ritira l'offerta di acquisizione di Tw… - robygustavivi : @IlariaBifarini Elon Musk, facciamolo sovrano d'Italia.

Il papà di Elon Musk ha avuto un secondo figlia con la figliastra, che ha 41 meno di lui. L'annuncio è arrivato nel corso di un'intervista rilasciata dal 76enne Errol Musk al The Sun, dove ha spiegato che il... Lo scontro tra Elon Musk e Twitter, nato in seguito alla dichiarazione della volontà di non procedere con l'acquisizione del social annunciata ad aprile, sta vedendo la discesa in campo di un terzo attore che...