Draghi irremovibile | l' unico spiraglio è un programma di pochi punti per arrivare fino a marzo anche senza M5s

Pubblicità

Corriere : ?? Draghi è irremovibile - Corriere : Il premier irremovibile: non si può vivacchiare. Tensione tra i ministri - Giovanni1958D : RT @Ste_Mazzu: Nel caso Draghi fosse irremovibile dalle dimissioni, Mattarella conferirà l'incarico a Guaidó - GiorgioAntonel1 : RT @Ste_Mazzu: Nel caso Draghi fosse irremovibile dalle dimissioni, Mattarella conferirà l'incarico a Guaidó - senzasinistra : @Frank196018 @Cate83236905 I 5s non riconoscono più qsta maggioranza di gov e negano fiducia a #Draghi(anche se ha… -

E l'umore, come quello di Mario, è quello che è.Ma c'è chi tratta Il premier è: non si può vivacchiare Mattarella respinge le dimissioni die lo invita a rifletterci ancora Berlusconi - Salvini, tra il sì al voto e la ...Anche gli ex banchieri centrali nel loro piccolo si ‘arrabbiano’. E infatti la variabile personale di Mario Draghi ieri ha fatto saltare il banco e sballare tutte le previsioni. Si immaginava un ...Il presidente del Consiglio Draghi si dimette al termine di una giornata convulsa. E nonostante le pressioni del capo dello Stato Sergio Mattarella sembra irremovibile: non si può vivacchiare tra i ...