Covid in Toscana | 9 morti 6 uomini e 3 donne oggi 15 luglio E 4 925 nuovi contagi

Sono 9 i morti per coronavirus, in Toscana, oggi 15 luglio 2022. Si tratta di 6 uomini e 3 donne con età media di 79 anni. Mentre sono 4.925 i nuovi contagi (1.011 confermati con tampone molecolare e 3.914 da test rapido antigenico) con età media di 48 anni (11% ha meno di 20 anni, 17% tra 20 e 39 anni, 31% tra 40 e 59 anni, 30% tra 60 e 79 anni, 11% ha 80 anni o più) L'articolo proviene da Firenze Post.

