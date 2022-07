"Cosa devo fare?". Joe Biden in confusione totale: un video spaventoso | Guarda (Di venerdì 15 luglio 2022) Gli Stati Uniti sono pronti a usare «tutti gli elementi del loro potere nazionale» per impedire all'Iran di acquisire armi atomiche. È un Joe Biden all'apparenza combattivo quello arrivato mercoledì in Israele prima tappa del viaggio in Medio Oriente. Ma quanto tutto ciò sia costato in termini di concentrazione all'anziano e fisicamente provato leader si può intuire dai filmati del suo sbarco sull'asfalto dell'aeroporto Ben Gurion. Appena sceso dall'Air Force One, il presidente si Guarda attorno sperduto e chiede alla scorta: «E adesso Cosa devo fare?» mentre si trascina verso il gruppo di politici israeliani per una foto. Su Twitter gli utenti americani si sono scatenati: Amy Dansby ha chiesto: «Non avrebbero dovuto dirgli Cosa fare prima che scendesse ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) Gli Stati Uniti sono pronti a usare «tutti gli elementi del loro potere nazionale» per impedire all'Iran di acquisire armi atomiche. È un Joeall'apparenza combattivo quello arrivato mercoledì in Israele prima tappa del viaggio in Medio Oriente. Ma quanto tutto ciò sia costato in termini di concentrazione all'anziano e fisicamente provato leader si può intuire dai filmati del suo sbarco sull'asfalto dell'aeroporto Ben Gurion. Appena sceso dall'Air Force One, il presidente siattorno sperduto e chiede alla scorta: «E adesso?» mentre si trascina verso il gruppo di politici israeliani per una foto. Su Twitter gli utenti americani si sono scatenati: Amy Dansby ha chiesto: «Non avrebbero dovuto dirgliprima che scendesse ...

Pubblicità

fabfazio : Angelo Guglielmi ha cambiato la Tv rendendola contemporanea e imponendo una rigorosa linea narrativa alle cose che… - marattin : Ma se scelgo il versante fiscale, devo rassegnarmi ad una cosa: i vantaggi maggiori in valore assoluto non saranno… - 94cvrolina : BUONGIORNO???? devo ascoltare l’album di sabrina immediatamente fosse l’ultima cosa che faccio - luke_touche : Amici di amici hanno chiesto a loro se fossi g?y solo perché indossavo una canotta bianca. 1 vabbè che devo dire...… - Safro110351 : RT @Libero_official: All'arrivo in #Israele, #JoeBiden appare confuso e chiede ai suoi: 'Cosa devo fare?'. Il video che spaventa e rilancia… -