Conte assalta una Bastiglia vuota A perdere è l’Europa

Leggi su formiche

(Di venerdì 15 luglio 2022) Molti hanno usato, giustamente, la frase conclusiva del primo editoriale de La Repubblica firmato da Eugenio Scalfari per commentare l’attuale situazione politica italiana: “È vuoto il palazzo del potere”. Ma le circostanze ci consentono di vedere uno sviluppo rispetto alla perfetta frase di Eugenio Scalfari. Ieri era 14 luglio, e il palazzo vuoto era la. Gli uomini e le donne lanciate da Giuseppealla presa del palazzo simbolo del potere assolutista dei cosiddetti poteri forti che Mario Draghi incarnerebbe, sono entrate per liberare i detenuti. Ma i detenuti non c’erano. La mia impressione è che subito dopo si siano accorti che un esercito di soldati in rotta si assembrava dietro a loro. Pronti a entrare nella, dalla quale nessuno poteva essere liberato. Quello che a me sembra l’errore ...