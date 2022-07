Bill Gates ben presto fuori dalla classifica degli uomini più ricchi al mondo. Il gesto che gli costerà caro (Di venerdì 15 luglio 2022) Anche i ricchi piangono. Bill Gates rischia di perdere posizioni nella classifica degli uomini più ricchi al mondo. Tutta “colpa” del suo buon cuore, dal momento che il fondatore di Microsoft ha dichiarato di voler donare virtualmente tutta la propria ricchezza, in futuro, alla fondazione Bill & Melinda Gates. Un gesto che lo farebbe inevitabilmente scivolare ben più giù nella prestigiosa classifica (nella quale attualmente occupa la quinta posizione) che vede saldamente al primo posto Elon Musk, patron di Tesla. È Forbes a fornire annualmente l’elenco degli uomini più ricchi del mondo. L’ultima top ten risale ad ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) Anche ipiangono.rischia di perdere posizioni nellapiùal. Tutta “colpa” del suo buon cuore, dal momento che il fondatore di Microsoft ha dichiarato di voler donare virtualmente tutta la propria ricchezza, in futuro, alla fondazione& Melinda. Unche lo farebbe inevitabilmente scivolare ben più giù nella prestigiosa(nella quale attualmente occupa la quinta posizione) che vede saldamente al primo posto Elon Musk, patron di Tesla. È Forbes a fornire annualmente l’elencopiùdel. L’ultima top ten risale ad ...

