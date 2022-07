Auto a Gpl - I modelli in vendita nel 2022 FOTO GALLERY (Di venerdì 15 luglio 2022) Nel primo semestre del 2022, le vendite di Auto a Gpl sono aumentate del 4,2% rispetto allo stesso periodo dello 2021: parliamo di 56.480 immatricolazioni contro 54.221, cioè di una crescita dal 10,6 al 12,7% del mercato. Si tratta di un dato in controtendenza rispetto alle vendite di Auto in Italia nei primi sei mesi dell'anno (-24,3%): di fatto, i modelli con altre tipologie di alimentazione registrano numeri in flessione. Sale il Gpl, ma non troppo. Soprattutto, tale flessione interessa le rivali a metano, le cui immatricolazioni nel primo semestre del 2022 sono scese del 65,4%. Com'è facile intuire, oltre al chip shortage, che rallenta le consegne, pesa il forte rincaro del combustibile, mentre i prezzi dei gas di petrolio liquefatti (Gpl) hanno subito aumenti ben più contenuti, seppur non ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 15 luglio 2022) Nel primo semestre del, le vendite dia Gpl sono aumentate del 4,2% rispetto allo stesso periodo dello 2021: parliamo di 56.480 immatricolazioni contro 54.221, cioè di una crescita dal 10,6 al 12,7% del mercato. Si tratta di un dato in controtendenza rispetto alle vendite diin Italia nei primi sei mesi dell'anno (-24,3%): di fatto, icon altre tipologie di alimentazione registrano numeri in flessione. Sale il Gpl, ma non troppo. Soprattutto, tale flessione interessa le rivali a metano, le cui immatricolazioni nel primo semestre delsono scese del 65,4%. Com'è facile intuire, oltre al chip shortage, che rallenta le consegne, pesa il forte rincaro del combustibile, mentre i prezzi dei gas di petrolio liquefatti (Gpl) hanno subito aumenti ben più contenuti, seppur non ...

