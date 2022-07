“Apocalisse4800” | allerta per nuova ondata di caldo sull’Italia Dove e quando | le previsioni

(Di venerdì 15 luglio 2022)Meteo Italia, in arrivo unadi. Gli italiani hanno avuto modo di sperimentare l’infleunza dell’anticiclone africano che ha fatto alzare le temperature con picchi massimi mai visti prima. Un’estate tra le più calde quella del 2022 e lenon promettono per il meglio.meteo,diin arrivo. L’Italia ha alle spalle già 5 ondate diafricano e non finisce qui. A riportare la notizia sulledelle prossime giornate il sito 3Bmeteo.com. L’diavrebbe un nome. Si tratta di, il nuovo anticiclone che ...

Pubblicità

salvalagente : Allerta Meteo: arriva l'Anticiclone Africano Apocalisse4800! Ecco perché si chiama così - Si chiama…lo chiamate cos… - ilmeteoit : #Allerta #Meteo: arriva l'Anticiclone #Africano #Apocalisse4800! Ecco perché si chiama così -

...l''arancione' per 7 dipartimenti del sud del Paese e l'incendi anche nella Valle del Rodano dove è atteso il Mistral (Maestrale) tra oggi e domani. Tornando in Italia,, ......l''arancione' per 7 dipartimenti del sud del Paese e l'incendi anche nella Valle del Rodano dove è atteso il Mistral (Maestrale) tra oggi e domani. Tornando in Italia,, ...Invece, per quanto riguarda l’Italia, l’Apocalisse4800 porterà già da oggi una lunga ... Il Centro Europeo ci mette in allerta dicendoci che agosto sarà più caldo del normale e di parecchio». Caronte, ...... per 7 dipartimenti del sud del Paese e l’allerta incendi anche nella Valle del Rodano dove è atteso il Mistral (Maestrale) tra oggi e domani. Tornando in Italia, Apocalisse4800, la nuova risalita ...