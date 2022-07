Acqua | Arera | Nel 2021 perdite idriche al 40 | 7%

(Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug. - (Adnkronos) - Dalla ricognizione dello stato delle infrastrutture sulla base degli ultimi dati tecnici disponibili (riferiti al), è emerso, a livello nazionale: un valore dellelineari mediamente pari a 17,2 mc/km/gg, nonché un valore medio dellepercentuali pari al 40,7% (era il 41,2% nel 2019). Si rilevano valori dipiù contenuti al Nord e valori medi più elevati al Centro e nel Sud e Isole, dove poco meno della metà della risorsa idrica immessa nei sistemi di acquedotto viene dispersa. E' quanto emerge dalla relazione annuale 2022 di, l'Autorità di regolazione per l'energia e l'ambiente. Per quanto riguarda le Interruzioni del servizio (la cui attivazione ai fini dell'applicazione del meccanismo di ...

...dell'energia è controllato dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente () ed è ... e anche di". Articoli più letti Compra un Google Pixel 6 Pro ma riceve un prototipo del ...E' uno dei dati più rilevanti che compare nell'annuale relazione dell'(l'Authority che si occupa di energia , ma anche dei servizi pubblici legati all'e ai rifiuti ). Questo contenuto è ... Arera: Besseghini, scarsita' acqua rende improcastinabili investimenti e riuso - Il Sole 24 ORE E’ quanto emerge dalla relazione annuale 2022 di Arera, l’Autorità di regolazione per l’energia ... Seguono gli investimenti per il miglioramento della qualità dell’acqua depurata e per l’adeguamento ...E’ quanto emerge dalla relazione annuale 2022 di Arera, l’Autorità di regolazione per l’energia e l’ambiente. Considerando le diverse voci che compongono la bolletta degli utenti domestici, per ...