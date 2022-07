A Venezia la seconda Conferenza sullo stato globale dei diritti umani

(Di venerdì 15 luglio 2022) Il 15 e 16 luglio 2022 eurodeputati, commissari europei, premi Nobel per la pace si riuniscono presso il Monastero di San Nicolò al Lido

Pubblicità

Europarl_IT : ?????? Inizia oggi la conferenza sullo stato globale dei diritti umani a Venezia ??15-16 luglio ??Dibattito sullo stat… - AntonioGarau15 : RT @mavakagher: Accertata la causa del mega tamponamento in prossimità della seconda rotonda in viale Venezia - HarryPl85917001 : RT @EXITmedia: Sceneggiato dal regista Stefano Knuckel e dallo scrittore Marco Steiner, collaboratore di #Pratt nell'ultima fase produttiva… - VickyRoma6 : RT @EXITmedia: Sceneggiato dal regista Stefano Knuckel e dallo scrittore Marco Steiner, collaboratore di #Pratt nell'ultima fase produttiva… - MikeDys84223396 : RT @EXITmedia: Sceneggiato dal regista Stefano Knuckel e dallo scrittore Marco Steiner, collaboratore di #Pratt nell'ultima fase produttiva… -

Trivenetogoal

Il 15 e 16 luglio 2022 eurodeputati, commissari europei, premi Nobel per la pace si riuniscono presso il Monastero di San Nicolò al Lido...55 Italia - Francia - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -giornata (... 197, Basket Mestre 1958) Nazionale 3x3 U21 femminile Grattini Chiara (2001, 186, Reyer... Venezia, presentata la seconda maglia: «Un altro successo e un design moderno» La due giorni si svolge presso il Monastero di San Nicolò al Lido di Venezia e riunisce importanti eurodeputati e commissari europei, premi Nobel per la pace e rappresentanti di organizzazioni ...VENEZIA - Andrija Novakovich è ormai un ex calciatore del Frosinone. L'attaccante americano è ufficialmente dell'ambizioso Venezia di mister Javorcic: "Il Venezia FC comunica l’acquisizione a titolo d ...