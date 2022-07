Verona, trattore si ribalta in un fossato: morto agricoltore 61enne (Di giovedì 14 luglio 2022) commenta Un agricoltore di 61 anni originario di Zevio è morto dopo essere finito in un fossato con il suo trattore a Palù, nel Veronese. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia stradale. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 14 luglio 2022) commenta Undi 61 anni originario di Zevio èdopo essere finito in uncon il suoa Palù, nel Veronese. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia stradale. ...

