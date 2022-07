Un minuscolo cuore funzionante è stato creato in laboratorio (Di giovedì 14 luglio 2022) I ricercatori dell'università di Toronto e dell'università di Montreal hanno realizzato un sistema che combina un'impalcatura polimerica con colture cellulari che riesce a riprodurre, strutturalmente e funzionalmente, il ventricolo sinistro del cuore umano Leggi su wired (Di giovedì 14 luglio 2022) I ricercatori dell'università di Toronto e dell'università di Montreal hanno realizzato un sistema che combina un'impalcatura polimerica con colture cellulari che riesce a riprodurre, strutturalmente e funzionalmente, il ventricolo sinistro delumano

Pubblicità

ItaliaStartUp_ : Un minuscolo cuore funzionante è stato creato in laboratorio - maripiani : >>Terrorizzato anche da noi, goffe salvatrici. E osservare il minuscolo cuore pulsare all’impazzata in quel povero… - chrryjkook : è minuscolo vi prego lo amo con tutto il mio cuore - miniminoj : Madonn ma sei minuscolo cuore mio, che bello vedere che vai in giro e fai quello che più ti piace ora sono feliciss… - plwztalk : @i99cut first: mi sembra una ragazza carinissima ma ho paura di infastidirla current: il mio cuore, amore mio minuscolo -