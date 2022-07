Ucraina, Vinnytsia: salgono a 21 i morti dopo l’attacco missilistico. Zelensky: “Circa duecentomila bambini rapiti” (Di giovedì 14 luglio 2022) Ucraina, Vinnytsia attaccato dai missili russi: ancora morti, tra cui anche bambini. Non si ferma la guerra così come le stragi di civili mentre il presidente Zelensky denuncia il rapimento di centinaio di bambini. Ucraina, Vinnytsia: salgono a 21 i morti dopo l’attacco missilistico Un altro attacco missilistico della Russia nel cuore dell’Ucraina. Questa volta è toccato alla città di Vinnytsia. In un primo bollettino, secondo quanto riportato anche dal Guardian, veniva riportato che 20 persone sono state uccise, inclusi tre bambini, e che 52 persone sono rimaste ferite, tra cui tre ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 14 luglio 2022)attaccato dai missili russi: ancora, tra cui anche. Non si ferma la guerra così come le stragi di civili mentre il presidentedenuncia il rapimento di centinaio dia 21 iUn altro attaccodella Russia nel cuore dell’. Questa volta è toccato alla città di. In un primo bollettino, secondo quanto riportato anche dal Guardian, veniva riportato che 20 persone sono state uccise, inclusi tre, e che 52 persone sono rimaste ferite, tra cui tre ...

