Ucraina, l'Osce denuncia: 'Comportamento brutale dei russi nei campi di filtraggio, siamo preoccupati' (Di giovedì 14 luglio 2022) L'Osce, Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, ha dichiarato di essere "gravemente preoccupata" per il trattamento riservato da Mosca ai civili ucraini nei "campi di filtraggio" ... Leggi su globalist (Di giovedì 14 luglio 2022) L', Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, ha dichiarato di essere "gravemente preoccupata" per il trattamento riservato da Mosca ai civili ucraini nei "di" ...

Pubblicità

Lenine13 : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoStoria UNA NOTIZIA POCO PUBBLICIZZATA... Secondo la missione dell’#OSCE in #Ucraina, al #31gennaio… - maaniballi : RT @USConsMilan: La stragrande maggioranza degli ucraini trasferiti con la forza in Russia rimane sola e intrappolata, senza documenti o ri… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoStoria UNA NOTIZIA POCO PUBBLICIZZATA... Secondo la missione dell’#OSCE in #Ucraina, al… - USConsMilan : La stragrande maggioranza degli ucraini trasferiti con la forza in Russia rimane sola e intrappolata, senza documen… - casa_casala : @giuseppinaciott Veramente è il Popolo del #Donbass che ha chiesto a Putin di intervenire per terminare gli stermin… -