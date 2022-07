Traffico Roma del 14-07-2022 ore 15:30 (Di giovedì 14 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Bentrovati a questo aggiornamento da Simone Cerchiara Buon pomeriggio manifestazione tra via del Corso piazza di Monte citorio e Piazza Venezia chiusura al Traffico in centro e ripercussioni nel trasporto pubblico a piazza Risorgimento ancora chiusa via Stefano Porcari per lavori chiusa per lavori la via Ardeatina Nelle vicinanze del raccordo anulare attenzione alle deviazioni intanto sulla Pontina a causa di un incidente lunghe code tra Castel Romano e Pomezia questi Al momento le principali notizie ai dettagli nel sito Roma.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Leggi su romadailynews (Di giovedì 14 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBentrovati a questo aggiornamento da Simone Cerchiara Buon pomeriggio manifestazione tra via del Corso piazza di Monte citorio e Piazza Venezia chiusura alin centro e ripercussioni nel trasporto pubblico a piazza Risorgimento ancora chiusa via Stefano Porcari per lavori chiusa per lavori la via Ardeatina Nelle vicinanze del raccordo anulare attenzione alle deviazioni intanto sulla Pontina a causa di un incidente lunghe code tra Castelno e Pomezia questi Al momento le principali notizie ai dettagli nel sito.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità

