Spavento ad Amatrice | nella notte torna a tremare tutto

(Di giovedì 14 luglio 2022) Un terremoto di magnitudo 3.2 è stato registrato alle 4:21 a 4 chilometri a ovest di Accumoli, nel Reatino, a 9 chilometri da, al confine tra Lazio, Marche e Umbria, a una profondità di 11 chilometri. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica Ingv di Roma. Fortunatamente non arrivano segnalazioni di danni a persone o cose, in una zona già in passato devastata da un disastro naturale. Si tratta infatti dell'area del sisma di magnitudo 6 del 24 agosto 2016, che insieme alle scosse successive causò circa 300 morti e 390 feriti. Due scosse di terremoto di magnitudo 2.8 e 3.3 sono state invece avvertite intorno alle 20.36 di ieri serazona di Forlì Cesena. La terra ha poi continuato ain Romagna: nuove lievi scosse di terremoto sono state avvertiteprovincia. La più forte, di ...

Terremoto ad Accumoli in provincia di Rieti con magnitudo 3.0, è lo stesso epicentro di Amatrice