Napoli, Di Marzio: "Kim vicinissimo ai partenopei" (Di giovedì 14 luglio 2022) Napoli DI Marzio- Sesto giorno di allenamento per i partenopei che oggi scenderanno in campo per la prima amichevole stagionale. Nel frattempo, si limano gli ultimi dettagli per la cessione di Koulibaly e nel frattempo si pensa al sostituto. La priorità dei partenopei, dopo la cessione del senegalese il Napoli, sta sondando vari nomi per la difesa. Il favorito per sostituire il numero 26 è Kim Min Jae, difensore del Fenerbahce. Nelle prossime giornate si limeranno i dettagli per concretizzare l'arrivo di Leo Ostigard dal Brighton, ma ora resta l'obbiettivo primario chiudere il coreano. Il difensore del Fenerbahce è valutato 25 milioni ma ha una clausola rescissoria attiva che lo libera a 20 milioni di euro. Sul giocatore c'è attivo anche il Rennes, ma a quanto pare Kim abbia scelto la destinazione

