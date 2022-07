Mondiali, Marcell Jacobs è pronto per i 100 metri: “Sono qui, tutto è sotto controllo” (Di giovedì 14 luglio 2022) Marcell Jacobs è pronto per scendere in pista ai Mondiali di atletica di Eugene al via venerdì 15 luglio. Il campione olimpico dei 100 metri ci arriva dopo una stagione tribolata nella quale, per via di una serie di infortuni, non si è quasi mai visto e ha dovuto saltare molti meeting della Diamond League. L’esordio del gardenese non si farà attendere. Infatti, le qualificazioni dei 100 metri iridati Sono previste alle 3.50 italiane di sabato mattina. L’azzurro va alla caccia della semifinale insieme all’altro italiano Chituru Ali. L’eventuale finale è prevista per domenica 17 luglio alle 4:50, circa 2 ore dopo la semifinale, in programma alle 3.00. “Se Sono qui è perché tutto è sotto controllo e i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022)per scendere in pista aidi atletica di Eugene al via venerdì 15 luglio. Il campione olimpico dei 100ci arriva dopo una stagione tribolata nella quale, per via di una serie di infortuni, non si è quasi mai visto e ha dovuto saltare molti meeting della Diamond League. L’esordio del gardenese non si farà attendere. Infatti, le qualificazioni dei 100iridatipreviste alle 3.50 italiane di sabato mattina. L’azzurro va alla caccia della semifinale insieme all’altro italiano Chituru Ali. L’eventuale finale è prevista per domenica 17 luglio alle 4:50, circa 2 ore dopo la semifinale, in programma alle 3.00. “Sequi è perchée i ...

