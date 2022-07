Mara Venier svela in che rapporti è con Paola Perego e il manager Lucio Presta

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 14 luglio 2022) Quando lo show Domenica In ha festeggiato i suoi 40 anni, la signora della domenicanon era presente. Era il 2016 e la Zia d'Italia fece sapere a tutti i suoi followers cosa ha pensato in quella occasione, criticando aspramente la scelta della Rai e l'atteggiamento dil'organizzatrice della festa. A distanza di molti anni viene fuori tutta la verità.è stata ed è ancora la signora della domenica, la conduttrice che ha alle spalle la maggior presenza nel programma Domenica In. Nell'ultimo anno, laha ottenuto un grandissimo successo con la trasmissione domenicale, tanto da essere stata riconfermata anche per le prossime stagioni. Solo un anno fa, la conduttrice pensava di andare in pensione e di riposare, ma la televisione è ...