"Ma lo avete notato tutti?". Barbara D'Urso, le ultime immagini non sfuggono agli occhi dei fan (Di giovedì 14 luglio 2022) Barbara D'Urso si sta godendo alcuni giorni vacanza in attesa di riprendere a lavorare per gli impegni televisivi che l'attendono da settembre. La conduttrice sarà ancora una volta tra le protagoniste delle reti Mediaset. Nei mesi scorsi era stata al centro di voci che la volevano fuori dall'azienda alla scadenza del suo contratto, il prossimo dicembre. Poi è intervenuto Pier Silvio Berlusconi e ha spazzato via ogni dubbio. "Barbara D'Urso è una signora professionista, abbiamo rinnovato il contratto per le prossime stagioni. Resterà a Pomeriggio 5, per ora non sono previsti altri progetti ma troveremo il programma giusto perché ha esperienza unica". Di recente è stata a Fiuggi e ha fatto una serie di controlli nell'ottica della prevenzione. Come spesso accade ha raccontato tutto sui suoi profili ...

