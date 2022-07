L'impatto della pandemia sul settore del gioco online (Di giovedì 14 luglio 2022) (Milano, 14/7/22) - Milano, 14/07/2022 - Fra gli strumenti che sono stati capaci di sostenere il settore del gioco online durante il periodo pandemico, i bonus hanno avuto un effetto ben specifico: in un biennio che ha fortemente compromesso il settore, a causa delle restrizioni e le chiusure delle attività fisiche, il comparto digitale ha avuto una crescita senza precedenti, dovuta alle connessioni aumentate dai devices casalinghi. Nel 2020 si è calcolato, infatti, un aumento del +25% di utenti, con un cambiamento che ha anche riguardato il target: se storicamente, in Italia, gli scommettitori erano gli over 65, durante la pandemia l'età media si è abbassata, avvicinando i millenial, già attratti dal digitale. In effetti, la possibilità di collegarsi online su bookmaker e casinò ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) (Milano, 14/7/22) - Milano, 14/07/2022 - Fra gli strumenti che sono stati capaci di sostenere ildeldurante il periodo pandemico, i bonus hanno avuto un effetto ben specifico: in un biennio che ha fortemente compromesso il, a causa delle restrizioni e le chiusure delle attività fisiche, il comparto digitale ha avuto una crescita senza precedenti, dovuta alle connessioni aumentate dai devices casalinghi. Nel 2020 si è calcolato, infatti, un aumento del +25% di utenti, con un cambiamento che ha anche riguardato il target: se storicamente, in Italia, gli scommettitori erano gli over 65, durante lal'età media si è abbassata, avvicinando i millenial, già attratti dal digitale. In effetti, la possibilità di collegarsisu bookmaker e casinò ...

