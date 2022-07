Inter, infortunio per Dalbert: quanto pesa sul bilancio del club (Di giovedì 14 luglio 2022) infortunio per l’esterno dell’Inter Henrique Dalbert. Il brasiliano, nella scorsa stagione in prestito al Cagliari, nella preparazione individuale pre-ritiro che ha svolto in Brasile, ha subito un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Gli accertamenti di questi giorni hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore, come reso noto dal club nerazzurro in una nota. Il Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 14 luglio 2022)per l’esterno dell’Henrique. Il brasiliano, nella scorsa stagione in prestito al Cagliari, nella preparazione individuale pre-ritiro che ha svolto in Brasile, ha subito un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Gli accertamenti di questi giorni hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore, come reso noto dalnerazzurro in una nota. Il Calcio e Finanza.

Pubblicità

Gazzetta_it : #Dalbert, addio cessione? Infortunio al crociato in Brasile, ora l’intervento #Inter - Godsent072011 : RT @CalcioFinanza: Inter, lesione al crociato per Dalbert: l'infortunio blocca la cessione del giocatore, quanto peserà sul bilancio del cl… - FilippoRubu00 : ??#Inter, lesione al legamento crociato per #Dalbert ???? Con questo brutto infortunio si complica una sua eventuale… - zazoomblog : Inter l’infortunio di Dalbert blocca la cessione: quanto pesa sul bilancio del club - #Inter #l’infortunio… - MaSte92_ : RT @CalcioFinanza: Inter, lesione al crociato per Dalbert: l'infortunio blocca la cessione del giocatore, quanto peserà sul bilancio del cl… -