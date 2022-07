Il ristoratore romano che offre la cena a un’ambulante e suo figlio (Di giovedì 14 luglio 2022) Li ha visti passare nel cuore della notte capitolina davanti al suo locale, una pizzeria nel centro di Roma. Lei stava camminando, con i suoi bracciletti e le sue collane da vendere per le strade della capitale, accompagnata come sempre da suo figlio, stretto in una fascia legata alle spalle della donna. Il piccolo, nonostante la tarda ora, non aveva ancora cenato e la madre non aveva i soldi per comprare qualcosa per riempire i loro stomaci. E allora Daniele Pasquali, titolare e gestore di un locale nella zona del Pantheon, ha deciso di offrire loro la cena. Daniele Pasquali, il ristoratore che offre la cena a un’ambulante e suo figlio Un gesto di solidarietà e di umanità. A scattare la foto è stato un cliente del locale che ha voluto omaggiare il ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) Li ha visti passare nel cuore della notte capitolina davanti al suo locale, una pizzeria nel centro di Roma. Lei stava camminando, con i suoi bracciletti e le sue collane da vendere per le strade della capitale, accompagnata come sempre da suo, stretto in una fascia legata alle spalle della donna. Il piccolo, nonostante la tarda ora, non aveva ancorato e la madre non aveva i soldi per comprare qualcosa per riempire i loro stomaci. E allora Daniele Pasquali, titolare e gestore di un locale nella zona del Pantheon, ha deciso di offrire loro la. Daniele Pasquali, ilchelae suoUn gesto di solidarietà e di umanità. A scattare la foto è stato un cliente del locale che ha voluto omaggiare il ...

Pubblicità

fanpage : 'Il proprietario del ristorante, l'ha accolta in una maniera che non si dedica neanche al miglior turista. Nulla di… - Sanson538 : Il ristoratore romano che offre la cena a un’ambulante e suo figlio - Frankf1842 : RT @fanpage: 'Il proprietario del ristorante, l'ha accolta in una maniera che non si dedica neanche al miglior turista. Nulla di straordina… - nuccia20 : RT @neXtquotidiano: Il ristoratore romano che offre la cena a un’ambulante e suo figlio - neXtquotidiano : Il ristoratore romano che offre la cena a un’ambulante e suo figlio -