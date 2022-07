Governo: Draghi, 'compattezza centrale, non ci sono più condizioni' (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Dal mio discorso di insediamento in Parlamento ho sempre detto che questo esecutivo sarebbe andato avanti soltanto se ci fosse stata la chiara prospettiva di poter realizzare il programma di Governo su cui le forze politiche avevano votato la fiducia. Questa compattezza è stata fondamentale per affrontare le sfide di questi mesi. Queste condizioni oggi non ci sono più". Così il premier Mario Draghi annunciando le sue dimissioni in Consiglio dei ministri. Leggi su iltempo (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Dal mio discorso di insediamento in Parlamento ho sempre detto che questo esecutivo sarebbe andato avanti soltanto se ci fosse stata la chiara prospettiva di poter realizzare il programma disu cui le forze politiche avevano votato la fiducia. Questaè stata fondamentale per affrontare le sfide di questi mesi. Questeoggi non cipiù". Così il premier Marioannunciando le sue dimissioni in Consiglio dei ministri.

