Fara Film Festival 2022 al via con Giancarlo Giannini e Riccardo Scamarcio

(Di giovedì 14 luglio 2022) Al36in concorso, 44 proiezioni e tanti ospiti illustri come, Ricky Tognazzi, Simona Izzo, Anna Safroncik, Eleonora Giorgi, Francesco Pannofino Proiezioni sotto le stelle e incontri con i protagonisti del cinema italiano ain Sabina, suggestivo borgo antico alle porte di Roma. Dal 20 al 24 luglio torna il(www..com), concorso internazionale di cinema, arte e enogastronomia ideato daMartini, prodotto da Martini Eventi in collaborazione con Alfiere productions e diretto da Daniele ...

Pubblicità

... l'Epressone, con pagine di inchieste sull'inaffondabile balena bianca, sui palazzinari che strozzavano la bella Roma in una morsa di cemento, con grandi foto che sembravano sequenze dei...Non mancano certo le scene d'azione nel. Anzi, parliamo sono una sequela con appena qualche pausa per respirare. Come hanno equilibrato il lato spettacolare, gli effetti speciali, con il ...Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se acc ...