Europei di calcio femminili, la Svizzera colpita da un virus intestinale: “Mandateci carta igienica” (Di giovedì 14 luglio 2022) La Svizzera ha perso 2 a 1 contro la Svezia nella seconda gara agli Europei di calcio femminile. Ultime nel gruppo C, ora le elvetiche per passare il turno devono sperare in un’impresa con l’Olanda nell’ultima gara del girone. Ma dietro alla sconfitta ci sono anche ragioni che non riguardano tecnica e tattica: la Nazionale Svizzera, infatti, è stata colpita da un virus intestinale che ha debilitato tutta la squadra. Lo stesso commissario tecnico, il danese Nils Nielsen, alla vigilia della gara contro la Svezia aveva ammesso le grandi difficoltà: “Personalmente io sto bene. Se volete aiutarci, potete mandarci un po’ di carta igienica“. L’allenatore delle elvetiche aveva anche provato a ostentare ottimismo, però poi aveva aggiunto: “Ci ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) Laha perso 2 a 1 contro la Svezia nella seconda gara aglidifemminile. Ultime nel gruppo C, ora le elvetiche per passare il turno devono sperare in un’impresa con l’Olanda nell’ultima gara del girone. Ma dietro alla sconfitta ci sono anche ragioni che non riguardano tecnica e tattica: la Nazionale, infatti, è statada unche ha debilitato tutta la squadra. Lo stesso commissario tecnico, il danese Nils Nielsen, alla vigilia della gara contro la Svezia aveva ammesso le grandi difficoltà: “Personalmente io sto bene. Se volete aiutarci, potete mandarci un po’ di“. L’allenatore delle elvetiche aveva anche provato a ostentare ottimismo, però poi aveva aggiunto: “Ci ...

Pubblicità

gippu1 : Tra Europei e Mondiali l'Italia ha giocato 12 semifinali e ne ha vinte 10, quasi tutte faticosissime, estenuanti, r… - robymancio : Sono iniziati gli Europei di calcio femminile in Inghilterra, mentre le nostre ragazze cominceranno questa avventur… - Raiofficialnews : Dieci ritratti personali di dieci protagoniste della Nazionale azzurra, per raccontare la storia di un movimento se… - loryfelix : @PeccyCandy Eh lo so, stanno facendo vedere la partita della nazionale femminile di calcio agli Europei! - haaveilmeinen : Che nervoso non posso credere che dopo l'entusiasmo dei mondiali e i tentativi di portare il calcio femminile in al… -