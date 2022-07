Duello per Bremer: tutte le storie di mercato tra Inter e Juve | VIDEO (Di giovedì 14 luglio 2022) Gleison Bremer, difensore brasiliano del Torino, è conteso da Inter e Juve. Nel passato i due club sono stati spesso rivali sul mercato. Vediamo, dunque, nel VIDEO della redazione di 'GazzettaTV' i duelli più famosi tra nerazzurri e bianconeri Leggi su pianetamilan (Di giovedì 14 luglio 2022) Gleison, difensore brasiliano del Torino, è conteso da. Nel passato i due club sono stati spesso rivali sul. Vediamo, dunque, neldella redazione di 'GazzettaTV' i duelli più famosi tra nerazzurri e bianconeri

Pubblicità

GiovaAlbanese : Il duello tra #Chelsea e #Bayern sembra potersi spingere fino a dove la #Juventus è disposta a trattare davvero per… - GiovaAlbanese : Ora per #DeLigt è duello tra #Chelsea e #Bayern: e la #Juventus prova a reggere il muro sulle tre cifre. #calciomercato @Gazzetta_it - ZonaBianconeri : RT @PianetaMilan: Duello per #Bremer: tutte le storie di #calciomercato tra @Inter e @juventusfc | #VIDEO - #TBT #Amarcord #Inter #Juventus… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: Duello per #Bremer: tutte le storie di #calciomercato tra @Inter e @juventusfc | #VIDEO - #TBT #Amarcord #Inter #Juventus… - PianetaMilan : Duello per #Bremer: tutte le storie di #calciomercato tra @Inter e @juventusfc | #VIDEO - #TBT #Amarcord #Inter… -