Dove sono i tutor in Autostrada | adesso l’app Free to X li segnala | ecco come funziona e come scaricarla

(Di giovedì 14 luglio 2022) In partenza per le vacanze o per un viaggio di lavoro? Devi prendere l’? Prima di salire in macchinaun’applicazione che può esserti molto utile. Si tratta diTo X,in grado dire i sistemi di controllo della velocità e di “avvisarti” se stai superando il limite. Vediamo. Cos’è eto X Si tratta di un software, disponibile per le piattaforme Android e iOS, che offre servizi per la mobilità. Si può scaricare gratuitamente dagli store Google e Apple ed è in grado di informarti sulla tua velocità media per aiutarti a guidare in sicurezza. E, di conseguenza, ad evitare multe salatissime. Leggi ...

Pubblicità

Pontifex_it : Vi invito ad andare a trovare gli anziani più soli, a casa o nelle residenze dove sono ospiti. Facciamo in modo che… - AlexBazzaro : Sono passate 48 ore da quando #Burioni ha offeso una ragazza fragile. Nessun politico di sinistra ha condannato la… - pinapic : Approvata la direttiva sul #salariominimo. Un passo avanti importante della commissione lavoro dell’@europarl_EN ch… - occammamt : Sono scioccato dal fatto che la violenza si veda anche dall' x-esimo piano del Bosco verticale. Dove andremo a fini… - Mattei81Silvia : RT @RomGarg: Siamo a luglio 2022 e mi sono sentita dire: “Falla vaccinare tua figlia almeno può andare dove vuole e non si sente discrimina… -

Il Manifesto

Eccovaccinarsi in Ciociaria CURE A RISCHIO L'ultimo caso in ordine di tempo è di pochi mesi ... 'Dietro a ciascuna delle tantissime malattie rare - rimarca Pasinelli - cipersone. Ma spesso, ...Fondamentali 'state le brevi pause per reidratarci e integrare nutrimento, inserendo anche ... ai piedi del Monte Bianco,poi abbiamo fatto cambio assetto per la salita sulla via Italiana al ... Caro Uber non ci siamo, dove sono i nostri soldi Sono ovunque, circondano un tombino ... tappezzare gli scavi archeologici di Torre Argentina, dove venne ammazzato Giulio Cesare, le abbiamo viste salire fino a tre metri, gialle come paglia, ...Scopri dove vedere Il peggior lavoro della mia vita in streaming. Per ogni piattaforma troverai la disponibilità dello streaming di Il peggior lavoro della mia vita in gratis con pubblicità, abbonamen ...