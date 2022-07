Douglas Luis Milan, è lui la prima alternativa a Renato Sanches (Di giovedì 14 luglio 2022) Mercato Milan, Maldini e Massara pensano al piano B in caso dovesse sfumare l’acquisto di Sanches: occhi su Douglas Luis Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan continua a lavorare per portare in rossonero Renato Sanches dal Lille. Tuttavia Maldini e Massara pensano anche ad un piano B: il duo guarda con attenzione a Douglas Luis, centrocampista dell‘Aston Villa ritenuto la prima alternativa al giocatore portoghese. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 luglio 2022) Mercato, Maldini e Massara pensano al piano B in caso dovesse sfumare l’acquisto di: occhi suSecondo quanto riportato da Tuttosport, ilcontinua a lavorare per portare in rossonerodal Lille. Tuttavia Maldini e Massara pensano anche ad un piano B: il duo guarda con attenzione a, centrocampista dell‘Aston Villa ritenuto laal giocatore portoghese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

